Het langwerkende vergif van Trump: Oud-president beweert nog steeds dat er grootschalige fraude was bij verkiezingen

Oud-president Trump houdt zaterdag een nieuwe rally in Georgia, het centrum van zijn claims dat de verkiezingen gestolen zijn. Maar zijn eigen team wist al in november dat dit gebaseerd is op leugens. Toch blijft Trump dit politieke gif verspreiden.

'Er is niets waar ik meer van hou', aldus Trump over zijn rally's zoals hier in Florida. Maar daar liegt hij bewust over de verkiezingen, blijkt uit nieuwe rechtbankstukken.

New-York – Washington

‘Zaterdag zal ik het podium opgaan voor mijn grote rally in de geweldige staat Georgia. Er kwamen in 2020 veel twijfelachtige resultaten uit Georgia en daarom is deze staat zo belangrijk voor me’. Deze mail van Trumps Save America-campagne die het ND woensdagavond binnenkreeg, laat zien dat Trump nog steeds vastbesloten is de partij en het presidentschap terug te pakken.

Het moment is belangrijk: een dag na het verschijnen van het boek Peril (gevaar) van de beroemde onderzoeksjournalist Bob Woodward en politiek verslaggever Robert Costa van de Washington Post. In dit boek beschrijven ze h..

