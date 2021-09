Overlevende kabelbaan-ramp bij Lago Maggiore blijft in Israël

De 6-jarige overlevende van de kabelbaanramp in Italië blijft voorlopig in Israël, in afwachting van de volgende hoorzitting in de ontvoeringszaak. Een grootvader nam de jongen, die bij het ongeval van afgelopen mei zijn ouders verloor, eerder deze maand zonder toestemming van zijn voogd vanuit Italië mee naar Israël.

Tel Aviv

De eerste hoorzitting vond donderdag plaats in de rechtbank van Tel Aviv. Tot de volgende zitting op 8 oktober zullen de ruziënde partijen de zorg over de jonge Eitan in Israël delen. Daar zijn afspraken over gemaakt, zeiden de advocaten van de grootvader tegen het Italiaanse persbureau ANSA. Binnen de familie is een grote ruzie ontstaan over de toekomst van de jongen.

De in Israël geboren Eitan verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Italië. Hij woonde na de kabelbaanramp bij zijn tante Aya Biran-Nirko in Italië. De zus van Eitans vader had van de Italiaanse autoriteiten de voogdij toegewezen gekregen. Zij claimt dat de vader van Eitans moeder, Shmuel Peleg, het kind tijdens een bezoek had ontvoerd.

Peleg reed met Eitan i..

