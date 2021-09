Boris Johnson gebruikt Kermit de Kikker en Sophocles in oproep tot klimaatactie: ‘We moeten volwassen worden’

De mensheid is aanbeland op een keerpunt. Met deze simpele constatering riep de Britse premier Boris Johnson donderdag collega-wereldleiders tijdens een VN-vergadering op om in actie te komen tegen de vervuiling van de planeet. Eind oktober is de Britse premier gastheer tijdens de klimaattop in Glasgow.

Glasgow

In zijn toespraak vergeleek Johnson de mensheid met een 16-jarige puber die net oud genoeg is om te beseffen dat hij ernstig in de problemen zit. Decennialang konden we onbezorgd leven, aldus Johnson, maar nu is het tijd om volwassen te worden en verantwoordelijkheid te nemen.

Het was een typische Johnson-toespraak, waarin referenties naar de Klassieke Oudheid werden afgewisseld met verwijzingen naar populaire cultuur. Hij zei van mening te verschillen met Kermit de Kikker, die in The Muppet Show zong dat het niet makkelijk is om groen te zijn. Vervolgens haalde de premier Sophocles aan die ooit beweerde dat de mensheid het meest angstaanjagende verschijnsel is ter wereld, maar ook tot geweldige dingen in staat is.

Dat laatste is vo..

