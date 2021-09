De Amerikaanse president Joe Biden beloofde een humaner migratiebeleid. Maar is het wel humaner?

Haïtiaanse vluchtelingen steken de Rio Grande over naar de VS.

Ciudad Acuna

De Democraten maken zich zorgen over de mensenrechtensituatie van de duizenden Haïtianen, die zonder proces worden teruggestuurd. Chuck Schumer, de Democratische Senaatsleider noemt het uitzetten van migranten naar Haïti ‘in strijd met het gezond verstand’. Ook is er vanuit de linkse hoek veel boosheid over de agressieve tactieken die grenswachten in Texas gebruiken om mensen tegen te houden.

Republikeinen roepen juist dat -Biden met zijn ‘lakse’ migratiepolitiek de komst van duizenden Haïtianen heeft aangemoedigd. ‘Ik kan geen aanlokkelijkere reden bedenken om ons land illegaal binnen te komen – ten koste van Amerikaanse belastingbetalers’, zei ..

