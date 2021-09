Gevluchte Venezolanen bikkelen in buitenland om een bestaan op te bouwen

Door de aanhoudende crisis in Venezuela krijgen buurlanden te maken met een groeiende groep vluchtelingen. In het Ecuadoriaanse Cuenca verzinnen gevluchte Venezolanen creatieve manieren om zichzelf en hun gezin te onderhouden. ‘Ik stuur, als het meezit, tien dollar per week naar huis.’

Cuenca

‘Zoals u waarschijnlijk al aan mijn accent kunt horen, kom ik niet uit Ecuador. Ik kom uit Venezuela en probeer mijn vrouw en kinderen eten te geven.’ Mauricio komt de bus binnengestapt met een microfoon. ‘Als u en de lieve Heer het me toestaan, zing ik graag wat voor u.’ Zich vasthoudend aan de bagagerekken zet Mauricio in. De veertiger zingt over verloren liefde, een thema dat we in Nederland al snel in het André Hazesrepertoire zouden scharen. Met grote uithalen bezingt hij de ellende in zijn land. Na nog een lied richt hij zich weer tot zijn publiek. ‘Mag ik u om een kleine medewerking vragen?’ Mauricio gaat rond met de pet en haalt een kleine vier dollar op. Helemaal niet slecht voor tien minuten werk. Zeker als je b..

