Kanselierskandidaat Laschet in opspraak na ‘slecht getimede’ video met mondkapjeshater

Berlijn

Ook de timing van de video zou verkeerd zijn. De CDU bracht de video uit op een moment dat Duitsland geschokt was door de moord op een pompbediende. Zaterdagavond werd hij doodgeschoten door een klant, nadat hij de man had gevraagd een mondkapje op te zetten bij het afrekenen van zijn boodschappen.

In de video is een korte scène te zien waarin een man tijdens een campagnebijeenkomst in Erfurt bij Laschet op het toneel springt. Laschet laat hem vervolgens in de microfoon klagen over de coronamaatregelen. De boodschap: de CDU gaat geen conflict uit de weg en blijft met iedereen in gesprek, ook met de Querdenker (‘dwarsdenkers’) die tegen het coronabeleid protesteren. Volgens de CDU is de video goed gevallen bij de leden.

