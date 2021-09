Taliban eisen de Afghaanse VN-zetel op, maar de zittende ambassadeur ook

Na de machtsovername door de Taliban is nu ook een gevecht uitgebroken om de Afghaanse zetel in de VN. De Taliban eisen de zetel op, maar de ambassadeur van de verdreven regering ook. Allebei willen ze de VN toespreken tijdens de Algemene Vergadering. De VN moeten deze knoop doorhakken.

New York

De VN staan voor een lastige keuze. Als een VN-commissie, waarin onder andere de VS zitten, de VN-zetel aan de Taliban geeft, wordt de omstreden nieuwe regering in Kabul erkend als vertegenwoordiger van de Afghanen. Deze regering bestaat niet alleen uit louter mannen, maar er zitten ook ministers in die op terreur-en sanctielijsten staan van de VN en de VS.

De Taliban willen door hun eigen kandidaat naar voren te schuiven een herhaling voorkomen van hun eerste machtsperiode. Toen ze tussen 1996 en 2001 ook de scepter zwaaiden over Afghanistan, weigerden de VN de Taliban-regering te erkennen. De ambassadeur van de afgezette regering-Rabbani bleef daardoor jarenlang op de VN-post.

De Taliban deden deze week opnieuw een beroep op de

