Londen

De tolken moesten door de chaotische situatie tijdens de val van Kabul en de evacuatie in Afghanistan worden achtergelaten. Ze houden zich schuil voor de Taliban, terwijl een speciale afdeling van het Britse ministerie hen moet helpen een veilig heenkomen te vinden. In een e-mail werd hun gevraagd naar een update van hun situatie. Ook werd de tolken verzekerd dat het ministerie er alles aan deed om hen in veiligheid te brengen. Maar in de adresbalk waren de e-mailadressen van alle betreffende tolken te lezen, soms voorzien van hun profielfoto’s.

Een van de tolken realiseerde zich het gevaar van het datalek. ‘Deze fout kan de tolken het leven kosten als ze nog in Afghanistan zelf zijn’, vertelde hij de BBC. Een half uur na de eerste ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .