Nieuwsanalyse: Trudeau moet nu echt over links

Langley-Edmonton

Bijna twee jaar na de vorige verkiezingen moest Canada maandag alweer naar de stembus, voor een nieuw Lagerhuis. De uitslag is nog voorlopig omdat niet alle briefstemmen zijn geteld. Een van die ruim 800.000 stemmers vooraf is John F. Vanveen, die begin jaren tachtig van Nederland naar het land van de Maple Leaf emigreerde. Nu woont hij met zijn vrouw Hilda in St. Albert, een stad bij Edmonton in de provincie Alberta. In zijn plaats eindigde de liberale partij van Trudeau op plaats nummer drie, achter de linkse New Democratic Party en de winnende Michael Cooper van de conservatieve partij.

Met veel Canadezen had Vanveen goed door waar het om ging: ‘Trudeau schreef vervroegde verkiezingen uit omdat hij winst wilde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .