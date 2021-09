La Palma

Voor het eerst in vijftig jaar barstte zondag een vulkaan uit op La Palma, voor de Afrikaanse kust. Ook maandag was de uitbarsting nog in volle gang. Een lavastroom van gemiddeld zes meter, maar soms wel vijftien meter hoog trekt richting zee, alles verwoestend wat hij op zijn pad kruist.

In El Paso, de centraal gelegen gemeente waar de uitbarsting begon, heeft de lava volgens de autoriteiten al ongeveer honderd huizen verwoest. De stad is volledig geëvacueerd, meldt burgemeester Sergio Javier Rodríguez Fernández. ‘Het is veilig voor mensen, maar niet voor de infrastructuur.’

In de vulkaanketen Cumbre Vieja, in het zuidelijke deel van het eiland, braakt de grond grote hoeveelheden rook en lava uit. Er z..

