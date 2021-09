Meer gelovigen vast in Rusland

Vooral Jehova’s Getuigen, moslims en in mindere mate baptisten en dissidente orthodoxen krijgen het in Rusland steeds moeilijker. Ruim vijfhonderd mensen zitten om hun geloof vast, blijkt uit onderzoek door mensenrechtenorganisatie Memorial, Novaja Gazeta en de Amerikaanse commissie voor internationale geloofsvrijheid.

Armavir

Een ‘illegale kerk’, een ‘ondergronds gebedshuis’, zo werd in de Moskovski Komsomolets het gebouw genoemd waarin de evangelische christen-baptisten bijeenkwamen in Armavir. Dat is een Russisch stadje in de regio Krasnodar, aan de rivier de Koeban op het schiereiland Taman. Er is een radarinstallatie en er wonen 180.00 mensen. De stad heeft een Armeens-apostolisch kerkgebouw (’Moeder van God’) uit 1843, een Tataarse moskee en een synagoge uit begin 20e eeuw.

En een baptistengemeente. Op 11 augustus werd voorganger Vladimir Popov opgepakt omdat hij ‘buitenwettelijke missionaire activiteiten’ verrichtte. Het was alsof de klok ineens werd teruggezet naar de jaren zestig, toen de ‘ongeregistreerde’ baptisten ook vervolgd werden, sc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .