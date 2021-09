Hotelmanager ‘Hotel Rwanda’ krijgt 25 jaar cel voor terrorisme

In Rwanda is voormalig hotelmanager en opposant van de regering Paul Rusesabagina (67) maandag schuldig bevonden aan terrorisme en tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens een rechtbank steunde Rusesabagina in 2018 gewapende rebellen. Rusesabagina weigerde uit protest om de uitspraak in de hoofdstad Kigali bij te wonen.

Kigali

Rusesabagina geniet internationaal bekendheid als de hotelmanager die tijdens de genocide van 1994 in Rwanda aan meer dan 1.200 mensen een veilig onderkomen verschafte in het Mille Collines-hotel in Kigali. De gebeurtenissen werden in 2004 verfilmd in Hotel Rwanda. Rusesabagina staat tevens bekend om zijn kritiek op de huidige machthebbers in Rwanda. Zo ontbreekt het volgens hem aan vrijheid in het land. Volgens Rwanda is Rusesabagina, die de afgelopen jaren in de VS woonde, schuldig aan het helpen organiseren van enkele dodelijke aanvallen op dorpelingen in het zuiden van het land. Bij die aanvallen, in 2018 uitgevoe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .