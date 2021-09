Honderden toeristen van La Palma gehaald na vulkaanuitbarsting

Honderden toeristen zijn na de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma overgebracht naar Tenerife. Het gaat om 360 mensen die moesten vertrekken uit hun resort in Puerto Naos, laat een woordvoerder van veerdienst Fred. Olsen weten. Er volgen later op de dag mogelijk nog 180 andere vakantiegangers.

De autoriteiten op het eiland La Palma hebben ook duizenden andere mensen geëvacueerd vanwege de eruptie van zondagmiddag. De lava heeft al zo'n twintig woningen verwoest in de plaats El Paso, zei burgemeester Sergio Rodriguez tegenover Spaanse media. Ook lopen er volgens hem honderden woningen gevaar in de plaats Los Llanos de Aridane.

De regionale leider Angel Victor Torres maakte maandag bekend dat in totaal ongeveer 5000 mensen zijn weggehaald uit vier dorpen, waaronder El Paso en Los Llanos de Aridane. Hij verwacht niet dat meer evacuaties nodig zullen zijn. "De lava beweegt zich richting de kust", legde hij uit. "Alle schade zal materieel zijn."

Slachtoffers

De autoriteiten hebben nog geen melding gemaakt van slachtoffers door de vulkaanuitbarsting, die zondag plaatsvond nadat in een week tijd ongeveer 22.000 aardschokken waren gemeld. De Spaanse premier Pedro Sánchez reisde zelf naar het circa 83.000 inwoners tellende eiland en heeft hulp toegezegd.

De uitbarsting heeft ook gevolgen voor het vliegverkeer. De lokale luchtvaartmaatschappij Binter zegt vier vluchten van en naar het eiland La Gomera te annuleren. Het bedrijf had zondag via Twitter al beelden getoond van de enorme rookontwikkeling die volgde op de eruptie. Die was gefilmd vanuit een vliegtuig op de route Gran Canaria - La Gomera.