Het kan nog slechter in Syrië: Economische crisis, corona en geweldadigheden

De VN Mensenrechtenraad spreekt deze week over de nog slechter wordende situatie in Syrië. Ondertussen heeft de Russische president Putin samen met de Syrische president Assad al nieuwe lijnen uitgestippeld.

Genève – Moskou

De mensenrechtensituatie in Syrië, die al dramatisch was, is dit jaar nog slechter geworden. Dat is de boodschap van de Onafhankelijke internationale onderzoekscommissie voor Syrië voor het debat van de VN Mensenrechtenraad over het land, komende donderdag en vrijdag. ‘De dieper worden economische crisis, de (corona)pandemie en de gewelddadigheden door beschietingen, luchtaanvallen, bomaanslagen, gerichte moorden, willekeurige en eenzame opsluiting en marteling, hebben samen de situatie voor veel Syriërs verslechterd’, zo concludeert de commissie in haar rapport.

Op basis van vele honderden interviews, naast documenten, foto’s, video’s en satellietopnames uit allerlei schetsen de onderzoekers een beeld van b..

