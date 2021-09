Grootste boom ter wereld ingepakt ter bescherming tegen bosbrand

De grootste boom ter wereld, een zogeheten sequoia met een hoogte van 83 meter, is ingepakt met aluminiumfolie in de hoop zo weerstand te bieden aan de bosbranden in Californië. De bosbranden in het westen van de Verenigde Staten hebben een nationaal park bereikt en brengen daar ruim 2000 bijzondere bomen in gevaar. Brandweerlieden zijn begonnen met het klaarzetten van brandweerspuiten rondom de bomen. ‘We nemen extreme voorzorgsmaatregelen om deze sequoia’s te beschermen’, vertelt een woordvoerder van het natuurpark waar de bomen staan. ‘We doen alles wat we kunnen om deze 2000 tot 3000 jaar oude bomen te beschermen.’ De branden die het natuurpark teisteren zijn op 10 september ontstaan als gevolg van blikseminslagen. In de afgelopen maanden zijn al duizenden hectares in de VS in vlammen opgegaan. <