Deze cruciale rechtszaak over inheemse landrechten houdt Brazilië in spanning

Een lid van de Huni Kuin-stam bidt bij zonsopgang in een protestkamp in Brasilia, bij de hervatting van de rechtszaak.

Brasilia

De Xokleng raakten in de afgelopen eeuw steeds meer land kwijt. Eerst moesten ze plaatsmaken voor Europese kolonisten, later werd hun grond door de staat verkocht aan tabaksboeren. Santa Catarina is veranderd in een rijke landbouwstaat vol witte boeren die afstammen van Duitse en Italiaanse migranten. De Xokleng-gemeenschap eist het verloren land nu terug via de hoogste rechtbank van Brazilië.

Ze baseren zich op de grondwet van 1988, geschreven nadat de militaire dictatuur ten einde kwam, waarin staat dat inheemse Brazilianen recht hebben op de grond van hun voorouders. In de afgelopen decennia zijn op basis van die wet grote stukken land teruggegeven aan inheemse gemeenschappen, onder meer in de Amazone.

