Het Canarische eiland El Hierro wil met fossiele brandstoffen stoppen, maar de praktijk is weerbarstig

Uit pure overlevingsdrang zette het Canarische eiland El Hierro alles in op hernieuwbare energiebronnen. Als de wind goed is, levert dat mooie resultaten op. Maar tot verdriet van de eilanders kan de oude dieselcentrale voorlopig nog niet op de schroothoop.

El Hierro

De krantenkoppen waren juichend. El Hierro maakt zich onafhankelijk van olie, het eerste zelfvoorzienende eiland ter wereld, het eiland dat honderd procent autonoom is dankzij hernieuwbare energie - dat soort dingen kon je lezen in de Spaanse en internationale pers toen in juni 2014 de gecombineerde windenergie- en waterkrachtcentrale Gorona del Viento op het Canarische eiland El Hierro in gebruik werd genomen.

Dat was dus iets te optimistisch. Zeven jaar na dato blijft de centrale steken op een dekking van zo’n vijftig procent van de stroombehoefte van de 11.000 eilanders. Lang geen slecht resultaat, maar wel iets heel anders dan de president van het eilandbestuur Alpidio Armas in 2014 voorspiegelde. De samensmelting van water e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .