Google en Apple bannen verkiezingsapp van Russische oppositieleider Navalni uit appstores

Een graffiti-tekening van de Russische oppositieleider Alexej Navalni wordt verwijderd in Sint-Petersburg.

Moskou

De techbedrijven liggen al enige tijd in de clinch met de Russische media- en internetwaakhond Roskomnadzor, die dreigde met een boete als de app niet weggehaald zou worden. Rusland beschuldigde Amerikaanse techbedrijven van bemoeienis met de Russische verkiezingen.

Aanleiding voor de botsing van Roskomnadzor met Google en Apple is dat de organisatie van Navalni in juni als extremistisch is verklaard en dus verboden. Ook beweerde Rusland dat de Navalni-app gelinkt zou zijn aan het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Naasten van de oppositieleider vinden de actie van Google en Apple belachelijk en spreken van ‘schandalige politieke censuur’. Ze vinden dat de techbedrijven toegeven aan druk van het Kremlin. Het Kremlin is blij met de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .