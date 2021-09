Europa bouwt hekken om zich heen: ‘Jij kunt best terug naar Kabul’

De Franse politie inspecteert de duinen bij Wimereux, waar het Kanaal op z’n smalst is. Veel vluchtelingen gaan via dit plaatsje naar Engeland met een bootje. (beeld Guus Dubbelman)

‘Kamp’ is een groot woord voor het stuk niemandsland aan de rand van Calais. Als je zonder tent of desnoods een stuk zeil boven je hoofd tussen de bomen slaapt, heet dat dan kamperen? ‘Eergisteren heeft de politie onze tent hier weggehaald’, zegt Nabil; hij heeft nog twee achtergebleven wollen dekens, een koekenpan, een fles afwasmiddel en een half pak madeleines. De Afghaanse twintiger had geen idee dat het hier zo zou gaan; hij was hier krap twee dagen. Precies de tijd die het kost tot de politie weer aan een nieuwe ontruiming begint, zeggen hulporganisaties en migranten die hier al langer verblijven.

Aan de laan van de rechtvaardigen, Boulevard des Justes, grenst een tristesse die al twintig jaar bestaat. Migranten, vaak zonder verblijfsv..

