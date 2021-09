VS en Britten samen tegen China, zonder EU

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben woensdag een pact gesloten waarmee ze de veiligheid en stabiliteit willen bevorderen in de Indo-Pacific, de regio van Azië waar China aan invloed wint. Dankzij het pact, AUKUS geheten, krijgt Australië de beschikking over acht zeer geavanceerde nucleair aangedreven onderzeeërs.

President Joe Biden (VS) presenteert ‘AUKUS’ virtueel, samen met Boris Johnson (VK) en Scott Morrison (Australië).

Amsterdam

China reageerde fel op het pact, hoewel het nergens in de tekst bij naam genoemd wordt. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde de Angelsaksische partners van een ‘achterhaalde Koude Oorlogsmentaliteit’.

Het pact is pijnlijk voor de Europese Unie, die nog steeds nauwelijks mee blijkt te tellen in geopolitiek opzicht. Uitgerekend donderdag maakte EU-buitenlandchef Josep Borrell de Europese strategie voor de Indo-Pacific bekend. De gebeurtenis werd geheel overschaduwd door het nieuws over AUKUS.

‘Ik was niet op de hoogte, we waren er niet bij betrokken’, moest Borrell toegeven op de persconferentie. ‘En ik neem aan dat zo’n overeenkomst niet gisteren werd bekokstoofd.’

Op de vraag of d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .