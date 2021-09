Trump beschuldigt Amerikaanse generaal van hoogverraad, als hij inderdaad in het geheim China heeft gebeld

New York

In hun nieuwe boek Peril onthullen de Amerikaanse journalisten Bob Woodward en Robert Costa dat Mark Milley, de commandant der Amerikaanse Strijdkrachten, China heeft behoed voor een Amerikaanse aanval. De journalisten schrijven dat generaal Milley maar liefst tweemaal in het geheim met zijn Chinese ambtgenoot heeft gebeld, onder meer om hem ervan te verzekeren dat de Verenigde Staten niet van plan waren China aan te vallen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie en het Witte Huis hebben nog niet gereageerd op dit bericht. ‘Nepnieuws’ noemt oud-president Trump de onthulling. In een verklaring, waarin hij Milley een ‘stommerik’ noemt, zegt Trump dat hij nooit van plan is geweest China aan te vallen. Maar als het nie..

