‘Blasfemisch’ reclamebord Trump weg na protesten: ‘Dit is heiligschennis’

Een levensgroot reclamebord langs de weg in de Amerikaanse staat Georgia is na felle protesten verwijderd. Het bord toont een foto van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, de nationale vlag en daarbij de tekst: ‘Een zoon is ons gegeven en de regering zal op zijn schouders rusten.’

De tekst lijkt te verwijzen naar Jesaja 9:5, de bekende tekst die vaak in aanloop naar Kerst, de viering van de geboorte van Jezus Christus, terugkomt in de liturgie: ‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders’ (NBV). Des te opmerkelijker is dat het reclamebord verwijst naar een heel andere tekst, Romeinen 8:17.

Nadat Eugene Scott, journalist bij The Washington Post, een foto van het bord had gedeeld op zijn Twitter, regende het online kritische reacties. Het gesuggereerde verband tussen Trump en Jezus zou ‘misleidend’ zijn, maar werd ook gezien als ‘blasfemie’ en ‘heiligschennis’. Reagan Outdoor Advertising, het bedrijf dat de advertentieruimte uitbaat, heeft aan ..

