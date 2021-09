Wens tot Europese Defensie Unie

In haar jaarlijkse Staat van de Unie pleitte Ursula von der Leyen woensdag voor verdergaande militaire samenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie. De voorzitter van de Europese Commissie is voor Europese gevechtseenheden.

In haar Staat van de Unie sprak Ursula von der Leyen uit dat ze voorstander is van verdergaande militaire samenwerking.

Straatsburg

Krap twintig maanden is Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie. Maar wie haar woensdag in Straatsburg haar (tweede) Staat van de Unie (de EU-Troonrede) zag uitspreken, kreeg het gevoel dat ze al langer dan haar voorgangers in Brussel zit. De EU-landen en burgers zijn met de pandemie en lockdowns door een achtbaan gegaan, hetzelfde geldt voor Von der Leyen en haar collega’s.

De coronacrisis noopt tot ‘soul searching’ zei Von der Leyen, reflectie over waartoe de EU op aarde is en vooral waar ze naartoe moet. Het antwoord van de Commissie: naar buiten! De EU moet de blik – meer dan tot nog toe het geval is – op de rest van de wereld richten. Von der Leyen meldde het schoorvoetend, zich ervan bewust dat de D..

