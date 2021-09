Taliban confisqueren miljoenen, maken interne ruzie

Kabul

Dat bracht de Afghaanse centrale bank, in handen van de Taliban, woensdag naar buiten. Volgens het statement werden het geld en het goud gevonden in de huizen van de ambtenaren. Waarom de waardevolle spullen daar lagen werd niet bekend gemaakt, al is het geen geheim dat corruptie binnen de voormalige regering een groot probleem was.

Waar Saleh zich op dit moment bevindt, is overigens niet bekend, schrijft Reuters. Toen de Taliban vorige maand in rap tempo de macht naar zich toe trokken, zwoor Saleh weerstand te bieden. Volgens een familielid is een broer van Saleh, Rohullah Azizi, inmiddels geëxecuteerd door de radicaalislamitische beweging.

Vorige week werd al duidelijk dat de Taliban werk maken van het het afpakken v..

