‘Terugsturen vluchtelingen naar Syrië moet stoppen’

In Syrië is het nergens veilig genoeg voor vluchtelingen om naar terug te keren, stellen de Verenigde Naties en Amnesty International. Toch oefenen verschillende landen druk uit op Syrische vluchtelingen om terug te gaan.

Damascus

Volgens een nieuw rapport van de VN-commissie die onderzoek doet naar de mensenrechtenschendingen in Syrië, is de mensenrechtensituatie in Syrië het afgelopen jaar verder verslechterd. Door de ingestorte economie, de coronapandemie, het aanhoudende geweld en de mensenrechtenschendingen blijft de situatie voor veel Syriërs uitzichtloos. Na tien jaar burgeroorlog is het land daarom ook niet veilig en stabiel genoeg om Syrische vluchtelingen naar terug te sturen, aldus de onderzoekers.

Naast de armoede en honger waarin bijna zestig procent van de bevolking verkeert, blijven militaire spanningen hoog in het land. Daarbij plegen de strijdende partijen in het conflict misdaden tegen de menselijkheid tegen de Syrische bevolking, stelt he..

