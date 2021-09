Op bezoek in een Berlijnse wijk: Geen aflaat meer voor Jüterbog

Op zondag 26 september gaat Duitsland naar de stembus voor een nieuwe Bondsdag, het federale parlement. Naast corona en vluchtelingen zijn er ‘vor Ort’, in de regio, vaak andere thema’s. Het Nederlands Dagblad ging op bezoek in een Berlijnse wijk en twee gemeenten van ongeveer tienduizend mensen, in het westen en het oosten van Duitsland. Vandaag Jüterbog in de deelstaat Brandenburg.

Jüterbog

Een burgemeester die naar rechts buigt, een predikant die niet bang is politiek tegengas te geven, terreinen waar de sovjet-sporen nog zichtbaar zijn. En een Tetzelstuben. Welkom in Jüterbog.

Jüterbog ligt een kilometer of zestig ten zuiden van Berlijn, in de Duitse deelstaat Brandenburg. In de gemeenteraad is de landelijke politiek maar zeer beperkt aanwezig. Van de 22 zetels horen er 13 bij vier lokale partijen, die een beetje rechts sturen. De SPD met 3 en Die Linke met 2 zetels opponeren. Een verhaal apart is de AfD. De drie raadsleden die in 2019 gekozen werden, zijn allemaal weer uit de partij getreden. Lütz Krüger kwam nooit opdagen, Chris Kaplick kreeg spijt en maakte een ommekeer; hij is nu actief in het vluchte..

