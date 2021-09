In dit Berlijnse stadsdeel gaan de verkiezingen over verkeersdrempels en machtige huisbazen

Alt-Treptow is een stadsdeel van Treptow-Köpenick, een gemeente in het zuidoosten van Berlijn. Tussen de volkstuintjes en de oprukkende snelweg A100 lopen de gemoederen geregeld hoog op.

Berlijn

Berlijn is een immense, altijd veranderende stad. De Duitse hoofdstad kent moderne en klassieke nieuwbouw, maar ook een serie aan elkaar geregen dorpen. Berlijn is ook heel groen en waterrijk, met parken, Landwehrkanal, de rivier de Spree en de Müggelsee. Van de bijna 900 vierkante kilometer is een kwart water of bos.

Je merkt het als je op de fiets je werk doet. Van de ‘Opfer Gedenkstätte der Grenze’ in Schönwalde, een monument in het noordwesten is het 53 kilometer naar de Segelgemeinschaft Rauchfangswerder e.V., een zeilclub in het zuidoosten van Berlijn. Daartussenin wonen 3,8 miljoen mensen, in 12 grote Bezirke (deelgemeenten), die weer zijn onderverdeeld in 97 Ortsteile. Een kwart is van niet-Duits..

