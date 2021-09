Cassipora laat zich wel vaccineren

Het eerste uur gaat de tocht vanuit de hoofdstad Paramaribo nog over het asfalt. Dan, na de oude metalen brug over de Surinamerivier, begint ‘het binnenland’, het gebied van rode aarde en duizend tinten groen van het tropenbos. Het vormt zo’n 80 procent van Suriname, met slechts 10 procent van de bevolking.

Cassipora

De medische zorg voor dat binnenland is door de overheid in handen gegeven van de organisatie Medische Zending. Nu ook om de mensen hier, die verspreid over het soms moeilijk toegankelijke gebied wonen, te vaccineren tegen covid. Zowel de inheemsen als de marrons, de mensen die vroeger boslandcreolen heetten.

Pas toen mensen begrepen dat zonder vaccinaties, waarvan het grootste deel gratis uit Nederland is gekomen, er nooit een einde zou komen aan alle covidbeperkingen, begonnen zij te komen. ‘In het gebied rond het dorp Cassipora zitten we nu op zo’n 85 procent gevaccineerden’, vertelt Danso. Cassipora is dus een opmerkelijk succes in een land waar nog maar een kwart van de bevolking volledig is gevaccineerd.

