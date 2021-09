Zogenaamde verkiezingen in de Russische ‘gemanagede democratie’

Aanstaande vrijdag tot en met zondag worden er verkiezingen gehouden in Rusland. Maar de kieslijsten zijn schoongeveegd van echte oppositie. Want dat zijn ‘extremisten’.

Een billboard van Verenigd Rusland in een bushokje in Moskou voor de verkiezingen van komende zondag.

Moskou

‘Samen kiezen we!’, staat op grote billboards in Moskou te lezen. Zondag 19 september is de officiële verkiezingsdatum, maar in afgelegen gebieden gaan de stembussen al op vrijdag open. De hoop is dat veel Russische burgers hun stem via internet zullen uitbrengen, op zowel voor 450 zetels in de Doema - het parlement van de Russische federatie - als voor de leden van 39 regionale parlementen en nog eens negen regionale leiders. Het wordt gezien ‘als een test voor de steun voor de regerende partij Verenigd Rusland’, schrijft de Moscow Times.

Een riskante test. Want zelfs in de meest recente peiling op 9 september van het Kremlingezinde VCIOM (ook wel VTsIOM, het al-Russische centrum voor de studie van de publieke opinie) geeft maar 29..

