Als één volk het slachtoffer is van religieus fanatisme, dan zijn dat de Afghanen, zegt psychiater Forugh Karimi

Psychiater Forugh Karimi: ‘Dat het weer misgaat in Afghanistan en de hele wereld dit toelaat, voelt voor Afghanen extreem onveilig.’

Het is verontrustend stil onder haar vrienden in Kabul, zegt Forugh Karimi. De mannen en vrouwen met wie ze in de -jaren negentig -geneeskunde studeerde en nog altijd contact onderhoudt via Facebook-groepen, ze zijn zichzelf niet meer. Verdwenen zijn de grapjes, de kinderfoto’s, de uitgesproken meningen over van alles en nog wat. Kwamen de Taliban tot voor kort in menig bericht voorbij, nu durven de meeste van haar vrienden het T-woord niet eens meer te noemen.

‘Dat is dus wat tirannie met je doet’, zegt Karimi, in haar spreekkamer in Den Bosch. ‘Zelf word ik ook voorzichtiger op Facebook, omdat ik niem..

