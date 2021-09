6-jarige Eitan door opa ontvoerd naar Israël

De ravage na het kabelbaanongeluk in Italië. Bij het ongeval in mei komen veertien mensen om het leven.

Milaan

Op 23 mei stortte een cabine van een kabelbaan bij het Lago Maggiore ongeveer twintig meter naar beneden, nadat er een kabel was gebroken en het noodremsysteem niet bleek te werken. De cabine kwam neer op een beboste helling van de berg Mottarone. Alleen de kleine Eitan overleefde de klap, alle andere veertien inzittenden, onder wie zijn vader, zijn moeder, zijn jongere broertje Tom en zijn Israëlische overgrootouders kwamen om het leven.

De voogdij over het kind, dat nog dagenlang in coma in het ziekenhuis heeft gelegen, werd door de jeugdrechter toegewezen aan zijn tante Aya Biran-Nirko, de zuster van zijn vader. Sinds juni woont hij bij haar in de stad Pavia, ongeveer een uurtje rijden ten zuiden van Milaan.

De familie van moeders..

