Hoe de rede van oud-president Bush de herdenking van 9/11 een ziel gaf

Twee dagen na de herdenking van de aanslagen van 9/11 ging het in Amerikaanse media over één toespraak, die van oud-president Bush. Hij drong door tot wat de ziel van Amerika was – en hoe die nu is.

Shanksville

‘Dat was oprecht een goede toespraak over wie we zijn’. De Amerikaanse president Joe Biden kon zaterdagavond niet anders dan lof uiten over wat zijn voormalige politieke tegenstander, George W. Bush, had gezegd bij de herdenking van Flight 93, het vierde toestel dat op 9 september 2001 was gekaapt en op het Capitool had moeten neerstorten.

Grote zenders als CNN en ABC News hadden het maandag nog over wat Bush zei. Verbindend en tegelijk vlijmscherp wees hij aan wat Amerika na 9/11 verbond en wat het nu tot in de kern heeft verdeeld.

Net als bij enkele eerdere speeches in de afgelopen vier jaren was de rede voorzien van een krachtige cadans, die bijna niet te vertalen is. Niet Biden, besmeurd door de desastreuze aftocht, net twee..

