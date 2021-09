Op één dag vertrokken in dit ziekenhuis in Beiroet 22 verplegers. ‘Ik neem het ze niet kwalijk’

Na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet is de economische crisis in Libanon compleet. Dat wordt pijnlijk duidelijk in de ziekenhuizen. Er is een groot tekort aan medicijnen en verplegend personeel.

Beiroet

Het lot van Libanon hangt al lange tijd aan een zijden draadje. Er is tekort aan van alles in het kleine land, dat door een economische crisis gaat die door de Wereldbank wordt beschreven als ‘een van de zwaarste in de moderne geschiedenis’. Met slechts een paar uur stroom per dag, een tekort aan benzine om alle generatoren draaiende te houden en het ontbreken van steeds meer medicijnen, wordt de Libanese crisis uitvergroot in de ziekenhuizen. ‘We schrijven medicijnen voor en worden later door de patiënten gebeld dat ze die niet kunnen vinden.’

Het vormt een surrealistisch beeld in Libanon: het land staat op de rand van de afgrond, maar als je het Sint George University Hospital binnenstapt, ziet alles er strak en fonkelnieuw uit. ..

