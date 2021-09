Twintig jaar na de aanslagen is het tijdperk 9/11 nog altijd niet afgesloten

Leden van de Grieks-Orthodoxe Kerk in New York herdenken slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers in 2001.

Washington - Londen - Berlijn

Een ‘grote postume overwinning van Osama bin Laden’. Zo betitelt de gerenommeerde denktank Brookings Institute de situatie twintig jaar na 9/11. ‘Het 9/11-tijdperk begon in Afghanistan en is daar nu ten einde gekomen, in een vernederende nederlaag.’ Toch is die overwinning van Bin Laden niet zo compleet als al-Qaeda wilde, zegt de Nederlandse jihadonderzoeker Pieter Nanninga, in een interview met deze krant. De aanslagen zelf waren, mede door het ontketenen van twintig jaar aan ‘uitputtingsoorlogen’, succesvoller dan al-Qaeda had gedacht, maar de grote omwenteling die Bin Laden wilde bereiken in de islamitische wereld, bleef uit.

opstand

Toch..

