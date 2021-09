Heather Penney moest als militair op 11 september een gekaapt vliegtuig rammen met een F16

Vlucht 93 crasht op 11 september 2001 in een open veld bij Shanksville in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een monument herinnert eraan.

Washington

Een zelfmoordmissie, dat kan het uiteindelijk worden, weet piloot Heather Penney. Twee vliegtuigen zijn zojuist het World Trade Center in New York binnengevlogen, een derde crasht tegen het Pentagon in Washington DC en een vierde vliegtuig wordt vermist boven Pennsylvania. Mogelijk op weg naar het Capitool of het Witte Huis.

Met verbijstering kijken luitenant Penney en haar collega’s van de Washington DC Air National Guard naar de tv-beelden. Tot er opdracht komt van de vicepresident: opstijgen en ‘het vierde toestel’ stoppen. Kolonel Marc Sasseville en Heather Penney gaan razendsnel de lucht in. Tijd om hun F-16-gevechtstoestellen te bewapenen is er niet. Penney realiseert zich wat dat betekent. ‘Sass keek naar mij en zei: ik r..

