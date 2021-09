Mokerslag voor regeringspartij bij verkiezingen Marokko: van 125 naar 12 zetels

De grootste partij van Marokko, de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), heeft een enorme verkiezingsnederlaag geleden. Uit de voorlopige verkiezingsuitslag blijkt dat de gematigde islamitische partij, die bij de vorige verkiezingen in 2016 nog 125 zegels kreeg, slechts 12 zetels overhoudt. Twee liberale partijen, die loyaal zijn aan het koningshuis, profiteren van het verlies van de PJD.

Rabat

Na tien jaar aan de macht stevent de PJD af op de oppositiebankjes, want de Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI), een van de huidige regeringspartijen, wordt met 97 zetels de grootste. Ook de Partij van Authenticiteit en Moderniteit (PAM), opgericht door een boezemvriend van de Marokkaanse koning Mohammed VI, trok met 82 zetels meer stemmen dan de PJD. Zelfs de centrumrechtse islamitische Istiqlal Partij haalde de PJD in met 78 zetels. In totaal zijn er 395 zetels te verdelen.

Dat de PJD is weggevaagd, betekent een klap voor Marokkanen die hoopten dat de islamisten tijdens de tien jaar dat ze regeerden de vriendjespolitiek en corruptie zouden aanpakken. Politieke hervormingen en sociale en economische ongelijkheid waren bel..

