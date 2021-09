Onder Taliban geen plek voor ‘christelijke kafirs’

Verwoesting na een bomaanslag in 2020 op een sikhtempel in Kabul. Er vielen 25 doden.

Islamabad

Shoaib Ebadi kan zich de bouw van de protestantse kerk in Kabul, in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, nog herinneren. Het was de tijd waarin de Afghaanse hoofdstad als het Parijs van Zuid-Azië bekendstond. Jonge vrouwen liepen in minirokken. Pakistanen staken vanuit Peshawar de grens over voor een bioscoopavondje met hasj en een alcoholisch drankje. Toen was Afghanistan nog een monarchie. Nadat koning Zahir Shah was afgezet, braken extremisten de kerk af.

Christenen hebben het nooit gemakkelijk gehad in Afghanistan. Toch moet de apostel Thomas hier ooit voet aan de grond hebben gezet. En vestigden zich vier eeuwen later bisschoppen van de Kerk van het Oosten in steden als Herat, Kandahar (nu het hoofdkwartier van de Talib..

