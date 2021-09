Surinaamse president Santokhi roept Nederlandse boeren op: kom hierheen, wij hebben ruimte genoeg

Paramaribo

De president heeft in zijn gevolg maar liefst vijf ministers uit zijn kabinet. Hij hoopt zowel politiek als ondernemend Nederland warm te maken voor het nieuwe Suriname dat hij, na tien jaar presidentschap van Desi Bouterse, gestalte wil geven. Als het aan hem ligt, komen bijvoorbeeld de Nederlandse boeren die problemen hebben met hun stikstofhuishouding gewoon naar Suriname.

Chan Santokhi komt naar Nederland zonder Ronnie Brunswijk, zijn vicepresident en leider van de politieke partij ABOP. Brunswijk is eind vorige eeuw in Nederland bij verstek veroordeeld wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en zou bij zijn komst dus opgepakt worden. Maar de president wil het in de aanloop van zijn bezoek hebben over ‘wet en recht’, en niet..

