Venetië wil entree gaan heffen voor dagjesmensen in strijd tegen massatoerisme

In de strijd tegen het massatoerisme zet Venetië een nieuwe stap. Dagjesmensen moeten zich gaan registreren in een app en tot 10 euro betalen om de stad in te mogen.

De Venetiaanse autoriteiten zijn de nieuwe systemen al aan het testen. Toeristen moeten hun bezoek voorafgaand aan de trip in een app registreren. Afhankelijk van het seizoen betalen dagjesmensen tussen de 3 en 10 euro per dag. Ook moeten er slimme draaihekken komen die de instroom aan toeristen registreren en tijdelijk ‘op slot’ kunnen wanneer Venetië ‘vol’ is.

In de app moeten toeristen bovendien beloven zich te gedragen: niet dronken worden, niet in je zwembroek de stad bezoeken en niet van een brug af springen, bijvoorbeeld. De nieuwe maatregelen treden op zijn vroegst komende zomer in werking. Voor toeristen die overnachten in de stad, en dus al toeristenbelasting betalen, gelden de entreekosten overigens niet.

