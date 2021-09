Afghaanse media verliezen in een klap hun veel geprezen vrijheid

Media waren de afgelopen twintig jaar in Afghanistan ‘naar verhouding vrij’. Er was zelfs sprake van een ‘succesverhaal’: in het land dat ooit het gevaarlijkste was voor journalisten, vonden jonge mannen en vrouwen werk in een branche waarin veel ruimte was voor amusement, inclusief Turkse soap. Aan die vrijheid komt nu abrupt een einde.