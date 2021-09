Taliban claimen heel Afghanistan te controleren na overwinning in Panjshir-vallei

De Taliban zeggen de laatste haard van verzet in Afghanistan, de Panjshirvallei ten noordoosten van Kabul, te hebben ingenomen. Daarmee zouden zij het gehele land onder controle hebben. Op sociale media zijn Talibanstrijders te zien bij het gebouw van de gouverneur in Bazarak, de hoofdstad van de provincie Panjshir.

Kabul

‘Panjshir, de laatste schuilplaats van de ontsnapte vijand, is veroverd’, zei Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid maandag op een persconferentie in Kabul. ‘We hebben ons best gedaan het probleem door onderhandelingen op te lossen, maar zij hebben gesprekken afgewezen, zodat we onze troepen moesten sturen.’

De Panjshirvallei was de afgelopen drie weken in handen gebleven van een militie onder leiding van Ahmad Massoud, de 32-jarige zoon van de legendarische mujahedinleider Ahmad Shah Massoud.

De Afghaanse vicepresident Amrullah Saleh had zich bij diens onlangs opgerichte Nationaal Verzetsfront van Afghanistan (NRFA) gevoegd, evenals eenheden van de tijdens de opmars van de Taliban uiteengevallen Afghaanse strijdkrachten.

‘Verzet z..

