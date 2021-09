Moet Die Linke in de regering? De achterban twijfelt nog

Münster

De zon schijnt volop in het centrum van Münster, waar een honderdtal aanwezigen wachten op het begin van een verkiezingsbijeenkomst van Die Linke. Ulrich Thoden, voorzitter van de gemeenteraadsfractie, loopt tussen het overwegend jonge publiek, dat bovengemiddeld in het bezit is van dreadlocks en piercings. Op mijn vraag of het niet gevaarlijk is dat via Die Linke communisten uit de voormalige DDR in de bondregering zitting kunnen nemen, reageert Thoden als door een wesp gestoken. ‘Ja, binnen Die Linke zijn mensen die vroeger lid waren van de SED (de communistische partij in de DDR, red.). Maar na de oorlog werden nazi’s binnen de CDU actief. Dat dragen we de CDU nu toch ook niet na? ‘Hoofdspreker van vanmiddag is Janine Wissler, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .