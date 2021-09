Arc de Triomphe in de doeken

Langzaam maar zeker verdwijnt de Arc de Triomphe in Parijs achter meterslange doeken. In de Franse hoofdstad wordt gewerkt aan het inpakken van de Romeinse triomfboog, een project van de Amerikaans-Bulgaarse ‘inpakkunstenaar’ Christo. Op het karakteristieke bouwwerk aan de Champs-Élysées zijn de afgelopen weken beugels geplaatst die het meest kwetsbare beeldhouwwerk moeten beschermen. In het najaar moet het verscholen gaan onder 25.000 vierkante meter aan zilverblauw polypropyleen, dat wordt bijeengehouden door 7 kilometer aan rood koord.