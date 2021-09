Na anderhalf jaar mogen kinderen weer naar school in Mexico, maar wel met een achterstand

COVID-19 sloeg een gat in veel Mexicaanse schoolcarrières. Bijna anderhalf jaar waren de scholen dicht, wat leidde tot fikse leerachterstanden. ‘Ik wilde zo graag het huis weer uit.’

Mexico-stad

De bel klinkt, het groene hek gaat open, kinderen druppelen een voor een naar buiten. Ogen sprankelen boven mondkapjes. Zeventien maanden lang hield de pandemie de deuren van basisschool Dr. José Eleuterio González gesloten, net als die van tienduizend andere basisscholen in Mexico-Stad. Vorige week gingen ze weer open. ‘Ik ben heel blij’, zegt Erika (11), die gewapend met mondkapje en plastic gezichtsmasker terugkeerde naar de schoolbanken. Bang dat ze in de klas besmet zou raken was ze niet. ‘De meesters en juffen hielpen ons goed op te passen.’

De Mexicaanse overheid besloot op 20 maart 2020 tot een drastische ingreep: 26 miljoen Mexicaanse kinderen kregen in plaats van een week een maand paasvakantie. Op de dag dat de schol..

