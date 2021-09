Christelijke hulporganisaties in dilemma: ‘Als hulpverleners moeten we nú in Afghanistan zijn’

In Afghanistan zijn nog drie christelijke hulporganisaties actief. ‘De crisis is enorm: de voedselprijzen schieten omhoog en de gezondheidszorg stort in.’ Cordaid verwacht binnenkort toestemming van de Taliban om weer aan het werk te gaan.

Er staan lange rijen voor de banken in Kabul. Het is moeilijk voor Afghanen om geld op te nemen.

Kabul

In Afghanistan stopten vorige maand abrupt alle hulpprogramma’s die gefinancierd werden door de Nederlandse overheid. Medewerkers werden geëvacueerd en kantoren gesloten. Ook donaties van de Wereldbank, Europese Unie en Amerikaanse overheid stopten. De christelijke hulporganisaties Cordaid, World Vision en Medair blijven echter wel aanwezig in Afghanistan.

‘Onze kantoren zijn weer open en de lokale medewerkers staan te popelen om weer aan het werk te gaan. De crisis is enorm: de voedselprijzen schieten omhoog, de gezondheidszorg stort in en er is geen geld meer te krijgen bij de banken’, vertelt landendirecteur Afghanistan Jaap van Hierden van Cordaid. ‘We hopen binnen twee weken toestemming te krijgen van de Taliban om ons wer..

