Gezondheidszorg Afghanistan dreigt in te storten, omdat geldschieters geen geld willen geven aan Taliban

De Afghaanse gezondheidszorg klapt volledig in elkaar als internationale geldschieters zoals de Wereldbank niet snel de geldkraan weer opdraaien. De gevolgen zullen groter zijn dan vier decennia van conflicten in het land, waarschuwen gezondheidszorgorganisaties in Afghanistan.

De opgebouwde gezondheidszorg was juist een van de successen van twintig jaar Westerse aanwezigheid in Afghanistan, zegt Van Hierden.

Kabul

Grote donoren zoals de Wereldbank, de Amerikaanse overheid en de Europese Unie geven geen geld meer sinds de Taliban twee weken geleden de macht overnamen in Afghanistan. De officiële regering is weg en de geldschieters willen voorkomen dat het geld in verkeerde handen komt.

Deze beslissing heeft desastreuze gevolgen, stellen de Federation of Afghanistan Medical Associations en de Alliance of Health Organizations, waarbij tal van internationale hulporganisaties in Afghanistan zijn aangesloten. Het geldtekort kan leiden tot ‘een ineenstorting van de basisgezondheidszorg’. Sluiting van 2331 zieke..

