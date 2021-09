Dit was de week van een van de meest vernederende catastrofes voor de westerse democratie

‘Dit is een morele ramp.’ Het oordeel in het commentaar in de Washington Post is kort en duidelijk. President Joe Biden en zijn regering hebben strategische en tactische blunders begaan, waardoor Amerikaanse, Afghaanse en andere burgers zijn achtergelaten. Het staat haaks op de woorden van Biden, die de evacuatie van 124.000 mensen een ongekende prestatie noemde. Dat is op zich waar. Maar het is ook waar dat deze democratische wereldmacht moest buigen voor de harde eis van de Taliban: uiterlijk 31 augustus wegwezen. Dat terwijl president Biden op 16 augustus nog had verzekerd dat de Amerikaanse troepen zouden blijven ‘tot alle Amerikanen uit het land zijn geëvacueerd’. Het werd i..

