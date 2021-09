Een op drie boomsoorten met uitsterven bedreigd

Zo’n 30 procent van alle boomsoorten in de wereld wordt met uitsterven bedreigd. Die conclusie trekt de internationale organisatie van botanische tuinen BGCI in een nieuw rapport.

Richmond

De organisatie liet vijf jaar lang onderzoek doen naar de toestand van bomen in de wereld. Dat gebeurde in samenwerking met zestig onderzoeksinstituten en vijfhonderd onderzoekers wereldwijd.

Ontbossing is de grootste oorzaak: in de afgelopen driehonderd jaar is het bosoppervlak wereldwijd met ongeveer 40 procent afgenomen; 29 landen hebben meer dan 90 procent van hun bosareaal verloren.

De tweede oorzaak is de exploitatie van hout. Ten slotte worden bomen bedreigd door ziekten en plagen, die toenemen als gevolg van klimaatverandering. Daardoor rukken invasieve plaagsoorten op die inheemse soorten verdringen. Ook toenemende droogte vormt een bedreiging.

Minstens 142 van de 58.497 boomsoorten wereldwijd zijn op dit moment al uitgesto..

