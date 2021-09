MH17-team benadert Russische militairen voor vervolgonderzoek

Rotterdam

De Nederlandse politie, die de actie coördineert, heeft de oproep in een brief gedaan aan inwoners van de Russische stad Koersk. Volgens het onderzoeksteam, het Joint Investigation Team (JIT), komt de zogeheten Buk-TELAR daar vandaan. Het JIT is op zoek naar foto’s, video’s, e-mails en officiële documenten die het onderzoek verder kunnen helpen. Het vervolgonderzoek is ‘vergevorderd’, aldus het JIT, ‘maar nog niet compleet’. Het onderzoeksteam wil weten wie heeft besloten dat het wapensysteem in Oekraïne werd ingezet en wie de bemanning was. Het JIT meent dat de Buk-TELAR is geleverd door de 53e Anti-Aircraft Missile Brigade uit Koersk.

Vlucht MH17 stortte op 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne, nadat het toestel zou zijn geraakt ..

