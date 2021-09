IJM en TikTok pakken online misbruik aan

Via influencers moet online misbruik bespreekbaar worden op de Filipijnen. (beeld nd)

Den Haag

TikTok is een razend populaire app onder jongeren, veelal in de leeftijd van 6 tot 24 jaar. Via de app delen gebruikers zelfgemaakte, korte muziekvideo’s al dan niet voorzien van speciale effecten. Wereldwijd zijn er inmiddels zo’n 800 miljoen gebruikers, verdeeld over meer dan 150 landen, waarbij de Filipijnen hoog op de gebruikerslijst staan. IJM en TikTok willen via populaire TikTok-influencers op de Filipijnen het bewustzijn rond het misbruik van kinderen voor webcams vergroten.

De eilandengroep staat al jaren te boek als koploper in online seksueel misbruik. Er wordt veel Engels gesproken, wat wereldwijde verspreiding van het videomateriaal bevordert. Volgens IJM zijn jaarlijks vele duizenden kinderen op de archipel sla..

